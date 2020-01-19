Отбой тревоги: нападение националистов на Удовиченко предотвратили украинские пограничники

Ситуация с угрозой нападения украинских неонацистов в Запорожье на Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларису Удовиченко счастливо разрешилась. Артистов просто не пустили на Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в Министерстве внутренних дел «Незалежной».

Выяснилось, что Марат Башаров «незаконно» посещал Крым, а остальные актёры, по версии МВД, «не смогли объяснить цель приезда».

«В аэропорту Запорожья пограничный контроль на въезд в Украину не прошла группа актёров из Российской Федерации. Они прибыли рейсом из Варшавы.

Во время оформления документов одного из иностранцев сработала система базы данных, потребовавшая дополнительный контроль. Как установили сотрудники Госпогранконтроля гражданин России незаконно посещал оккупированный его страной Крым. Пограничники запретили ему перейти границу. Ещё трое Россиян не смогли пояснить цель пребывания на Украине», – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня полиция Запорожья предприняла экстренные меры безопасности по предотвращению нападения украинских неонацистов на российских артистов.

В местном ДК «Днепроспецсталь» планировался показ спектакля «Идея Фикс».

Здание дворца культуры обнесли высоким – «в человеческий рост» – металлическим забором по всему периметру.

Ранее украинские националисты внесли Башарова в чёрные списки сайта «Миротворец» и потребовали отменить приезд российских артистов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.01.20

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