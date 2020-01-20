На Ай-Петри обнаружены незаконный торговый инвентарь и пьяные на «ватрушких»

На плато Ай-Петри резко активизировалась жизнь: в горах Крыма выпал снег, а местную канатную дорогу собрались закрыть на профилактику. Поэтому в минувшие выходные крымчане и туристы рванули на Ай-Петри, чтобы предаться зимним забавам.

Посетили плато чиновники Ялтинской администрации. Сотрудники департамента муниципального контроля и управления потребительского рынка и услуг мэрии совместно с представителями правоохранительных органов нагрянули туда, чтобы выявить факты несанкционированной торговли и предоставления услуг по прокату санок, тюбингов и других принадлежностей, предназначенных для зимнего катания.

Им это удалось в полной мере.

В ходе рейда был составлен протокол за самовольное занятие территории общего пользования – там был обнаружен торговый инвентарь. Присутствовавшие там же «с целью мониторинга» сотрудники Ялтинского АСО «КРЫМ-СПАС» провели разъяснительную беседу с отдыхающими в районе метеостанции поселка Охотничий о мерах безопасности во время катания, особенно на сноутюбинге.

Сноутюбинг или так называемые «ватрушки», поясняют в горадминистрации, особо опасны для катания на снежных склонах, поскольку практические не управляемы. Обязательным условием для катания на «ватрушках» является угол склона, который должен составлять не более 20 градусов. Из-за пренебрежения этими правилами, с начала года там каждые выходные травмируются в среднем 3-4 человека.

Ялта, Ольга Картошина

Ялта. Другие новости 20.01.20

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