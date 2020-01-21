Крымчанку обвинили в попытке получить доступ к военным секретам Украины и НАТО

Служба безопасности Украины обвинила крымчанку в попытке получить доступ к военным секретам страны и НАТО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по версии военной контрразведки СБУ женщина пыталась устроиться на ответственную должность в Министерство обороны.

По данным ведомства, до 2014 года крымчанка несколько лет жила за границей. После крымского референдума она вернулась на полуостров, где получила российский паспорт. А потом переехала в Киев. Но ​​не имела ни постоянного места работы, ни источники доходов. В это время крымчанка часто ездила на материковую часть России и в Крым.

«Именно после одной из таких путешествий женщина внезапно решила трудоустроиться в министерство обороны Украины, – заявляют в СБУ. – Она претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок ведомства. Этот участок работы предусматривает доступ к секретной информации в оборонной сфере и прямую коммуникацию с высокопоставленными представителями стран-членов НАТО.

Претендентка даже успела пройти несколько отборочных этапов для окончательного зачисления на должность, но проведенная проверка установила обстоятельства, которые несовместимы с государственной службой в Минобороны. Женщина «забыла» указать, что имеет российское гражданство, знакомых в ФСБ и не сообщила содержание разговоров с ними.

Сотрудники СБУ провели с ней беседу и предупредили об уголовной ответственности за государственную измену. Напоминаем, что в соответствии со ст. 111 Уголовного кодекса действия в ущерб национальным интересам, совершенные по преступным заданию иностранной стороны наказываются лишение свободы на срок до 15 лет».

На официальном сайте ведомства выложена фотография российского паспорта женщины: номер, серия документы, все персональные данные и лицо владелицы затерты. Разобрать можно лишь то, что обладатель паспорта зарегистрирован в Севастополе.

Напомним, накануне стало известно, что другого крымчанина в Москве обвинили в шпионаже в пользу Украины.

Киев, Платон Ефичмук

Киев. Другие новости 21.01.20

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