В Крыму сократилась сейсмическая активность: в минувшем году было зафиксировано на 15% меньше землетрясений, чем в предыдущем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Черном море возле полуострова склоне черноморской впадины соприкасаются участки земной коры, которые совершают неравномерные, противоположные движения, что и вызывает землетрясения. Кроме того, по линии «Симферополь-Бахчисарай» проходят широтные разломы, и одной из причин колебаний земной коры является продвижение под горы морского дна.

В отдельные периоды число зафиксированных на полуострове землетрясений доход до 200 в год, но в последнее время число сотрясений пошло на спад.

«В 2019 году в Крымско-Черноморском регионе наблюдался спад сейсмической активности по сравнению с предыдущим годом – число зарегистрированных землетрясений уменьшилось со 100 (в 2018 году) до 85, – цитирует «Интерфакс-Юг» директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имения Вернадского Юрия Вольфмана. – Значительно снизился и уровень высвободившейся сейсмической энергии в очагах».

Магнитуда зарегистрированных землетрясений не превышала 3-х, утверждает Вольфман, и они «практически не ощущались населением».

Напомним, в апреле минувшего года у берегов Крыма – в 20 километрах от Феодосии – произошло землетрясение магнитудой 3,8 балла. Двумя месяцами ранее в этом же секторе Черного моря произошло землетрясение, сила которого тоже превысила 3 балла.

Самое разрушительное землетрясение в Крыму, силой более 7 баллов (по некоторым данным, в эпицентре – до 9 баллов), зафиксировали в сентябре 1927 года. Мощные толчки привели к разрушениям построек береговой зоны от Алушты до Севастополя. В Алуште были повреждены гостиницы и Генуэзская башня, в Алупке – Воронцовский дворец и мечеть, произошли обвалы на горе Кошка. В окрестностях Ялты пострадали 70% построек, в самом городе были разрушены гостиницы и жилые дома. Досталось тогда и символу полуострова – замку «Ласточкино гнездо». От сильных подземных толчков часть опорной скалы вместе с садом обрушилась в море, а обзорная площадка угрожающе нависла над пропастью.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 22.01.20

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