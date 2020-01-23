В Севастополе предлагают оставить без зарплат всех депутатов Законодательного собрания

В законодательное собрание Севастополя внесли законопроект, согласно которому все члены городского парламента, независимо от статуса, лишают вознаграждения за депутатскую деятельность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в предыдущем созыве зарплату в ЗакСе получали спикер, его заместители, руководители комитетов и фракций. В новом созыве руководителей фракций решили оставить без вознаграждения: во-первых, их число возросло с 2 до 5, во-вторых, в двух фракциях состоит всего по 1 человеку, кои и являются их руководителями.

В ноябре 2019 года ЗакСу был предложен проект, согласно которому на освобожденную основу переводились 10 человек: спикер, три его зама и руководители комитетов. Закон инициировали 19 из 23 севастопольских депутатов, поддержал его и врио губернатора Михаил Развожаев. И даже увеличил расходы городского бюджета на содержание парламента: например, в 2020 году на 7 дополнительных зарплат планировалось потратить более 30 млн рублей. Но потом врио передумал. И заявил что региональное отделение «Единой России», а значит, и парламентская фракция партии власти проект не поддержит. Разгорелся скандал, губернатора обвинили в подставе. А теперь коммунисты внесли законопроект, лишающий зарплат всех членов городского парламента, а заодно исключающий должность председателя Законодательного собрания из перечня государственной службы.

Проект уже обсуждается в комитетах, но пока находит поддержку только у тех, кто его разработал.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 23.01.20

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