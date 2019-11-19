Денежки на хлебушек: севастопольские депутаты обвинили Развожаева в подставе

В Севастополе снова назревает конфликт между градоначальником (в данном случае – временно исполняющим его обязанности) и Законодательным собранием. Первым поводом стали депутатские зарплаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Заксобрании первого созыва зарплату получали только трое: спикер и два его зама.

В новом созыве в конце октября появился третий вице-спикер – его необходимость объяснили увеличившимся представительством политических партий в городском парламенте.

Сегодня планировалось рассмотреть законопроект, согласно которому зарплата устанавливалась не только третьему заму, но и руководителям комиссий и комитетов. Иными словами, на освобожденную основу с денежным содержанием предполагалось перевести 10 человек.

Закон инициировали 19 из 23 севастопольских депутатов, поддержал его и врио губернатора Михаил Развожаев. И даже увеличил расходы городского бюджета на содержание парламента: например, в 2020 году на 7 дополнительных зарплат планировалось потратить более 30 млн рублей. Но потом врио передумал. И заявил что региональное отделение «Единой России», а значит, и парламентская фракция партии власти проект не поддержит.

И, действительно, вопрос из сегодняшней повестки заседания ЗакСо исключили.

Вице-спикер Василий Пархоменко, который при любом раскладе остается с зарплатой, заявил, что Развожаев депутатов подставил:

«Получилось как в анекдоте, когда в цирк пришел один из работников и предложил номер. Его спрашивают – какой? Он говорит – выйдет бочка с дерьмом, всех зрителей обрызгает. А в чем же кульминация номера? А он отвечает – а затем выхожу я в ослепительно белом костюме. Вот так губернатор Развожаев вышел в ослепительно белом костюме. Хотя, я думаю, он был одним из инициаторов принятия этого закона. То есть, по сути дела, нас подставили и некрасиво», – возмутился депутат и предложил отказаться от зарплат вообще всем.

«А Развожаев пусть на эти деньги наберет еще несколько десятков чиновников. Благо кадровый мусор с необъятных территорий России к нам продолжает залетать», – съязвил Пархоменко.

Отметим, депутаты уже ссорились из-за собственных зарплат с градоначальником: летом 2018 года тогдашний губернатор Дмитрий Овсянников решил «подрезать» зарплаты народным избранникам и их помощникам: так, только сотрудники аппарата ЗакСО получали более 50 тысяч рублей в месяц. Конфликт развивался в течение года и закончился отставкой Овсянникова.

Предлагая Развожаеву возглавить севастопольское отделение партии власти, Кремль наделся таким образом избежать повторения ситуации. Но, возможно, просчитался.

Севастополь, Анна Карпенко

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