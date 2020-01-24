Главгосэкспертиза одобрила документы для проектирования яхтенной марины в Балаклаве

Крымский филиал Главгосэкспертизы РФ выдал положительное заключение по итогам рассмотрения инженерных изысканий для подготовки проектной документации на создание яхтенной марины в Балаклаве.

«Для создания марины планируется провести очистку и углубление дна Балаклавской бухты, расчистку дна прибрежной полосы, инженерную подготовку территории. Также необходимо будет реконструировать причалы общей длиной 1941 м, подпорные стенки и берегоукрепительные сооружения набережных бухты», – сообщили в ведомстве.

Как уже сообщал «Новый День», в 2016 году президент России поручил создать в Крыму международный центр туризма с яхтенной мариной мирового уровня.

В версии федеральной целевой программы «Развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года» на проект было предусмотрено 3,8 млрд рублей. Однако 18 июля 2019 года ФЦП была опубликована в обновленной редакции, предусматривающей выделение только на создание марины 7 млрд 231,6 млн рублей.

Согласно документу, в текущем году в проект планируется вложить более 620 млн, в 2021 – 1 млрд. Основные объемы финансирования запланированы на 2022 год – более 5 млрд рублей. Доля федерального бюджета составляет 95%.

Задание на проектно-изыскательские работы получила компания «Стройгазмонтаж», контролируемая Аркадием Ротенбергом.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 24.01.20

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