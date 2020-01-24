Главгосэкспертиза одобрила документы для проектирования яхтенной марины в Балаклаве

Крымский филиал Главгосэкспертизы РФ выдал положительное заключение по итогам рассмотрения инженерных изысканий для подготовки проектной документации на создание яхтенной марины в Балаклаве.
«Для создания марины планируется провести очистку и углубление дна Балаклавской бухты, расчистку дна прибрежной полосы, инженерную подготовку территории. Также необходимо будет реконструировать причалы общей длиной 1941 м, подпорные стенки и берегоукрепительные сооружения набережных бухты», – сообщили в ведомстве.
Как уже сообщал «Новый День», в 2016 году президент России поручил создать в Крыму международный центр туризма с яхтенной мариной мирового уровня.
В версии федеральной целевой программы «Развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года» на проект было предусмотрено 3,8 млрд рублей. Однако 18 июля 2019 года ФЦП была опубликована в обновленной редакции, предусматривающей выделение только на создание марины 7 млрд 231,6 млн рублей.
Согласно документу, в текущем году в проект планируется вложить более 620 млн, в 2021 – 1 млрд. Основные объемы финансирования запланированы на 2022 год – более 5 млрд рублей. Доля федерального бюджета составляет 95%.
Задание на проектно-изыскательские работы получила компания «Стройгазмонтаж», контролируемая Аркадием Ротенбергом.
Севастополь, Илья Пелехов
Севастополь. Другие новости 24.01.20
Газпром вдвое переплатил за январский транзит через Украину. / Американский атташе в Киеве официально обвинил донецкое ополчение и Россию в обстреле Мариуполя. / Порошенко: Госбюро расследований Украины помогает Кремлю подрывать международную коалицию. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube