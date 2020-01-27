Минтранс предлагает потратить около полутора млрд рублей на черноморские круизы

Правительство России собирается потратить около 1,5 млрд рублей на поддержку крымских круизов. Проект соответствующего постановления подготовлен Минтрансом и находится в стадии обсуждения.

Как уже сообщал «Новый День», осенью 2016 года на региональном форуме Общероссийского народного фронта «Форум действий. Крым» в Ялте президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости возобновления пассажирского круизного судоходства между черноморскими портами в пределах России. Он подчеркнул, что это должна быть частная инициатива, которую поддержит правительство.

И уже в 2017 году компания «Черноморские круизы» (дочерняя структура федерального госпредприятия «Росморпорт») заявила об открытии круизного маршрута Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь. Правда, дело с самого начала не задалось: для круизов решили использовать отремонтированное судно «Князь Владимир», но в 2017 году наладить регулярное движение не смогли. В 2018 году лайнер все-таки начал ходить по графику, но убытки превысили 400 млн рублей.

«Сложности организации круизной линии связаны с необходимостью поддержания тарифа на перевозку на социальном уровне (цены на 6-дневный круиз с учетом раннего бронирования начинаются от 25 тыс 600 рублей с человека, и это в несезон – прим. РИА «Новый День»).

В настоящее время отсутствует достаточная востребованность рассматриваемых туристических услуг в регионе на уровне, необходимом для обеспечения как минимум уровня безубыточности круизных проектов.

В целях стимулирования морского туризма в Азово-Черноморском регионе, создания экономических стимулов для расширения рынка круизных услуг и обеспечения конкурентной ценовой политики требуется предусмотреть выделение средств федерального бюджета на предоставление субсидии российским организациям на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке и размещению туристов, оказываемых на судах, используемых на морской линии, зарегистрированной в установленном порядке при условии, что один из морских портов для обязательного захода судов на морской линии расположен на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя», – говорится в проекте постановления.

В Минтрансе считают, что субсидии будут способствовать увеличению количества туристов, посещающих Крым, развитию туристической инфраструктуры и «восстановлению позиций российского морского туризма в Черноморском бассейне». И предлагают выделить круизным компаниям из федерального бюджета в 2020 году 531 млн 554,4 тыс рублей, в 2021 году – 450 млн рублей, в 2022 году – 400 млн рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.01.20

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