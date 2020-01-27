В Крыму арестовали депутата-единоросса, близкого к республиканскому топ-менеджменту

В Бахчисарае задержали директора МУП «Бахчисарайское торгово-производственное предприятие», депутата Бахчисарайского горсовета от партии «Единая Россия» Игоря Голикова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутата обвиняют во взяточничестве, причем в особо крупном размере. Голиков свою вину не признает.

По некоторым данным, задержанный близок к депутаты Госдумы от РК Михаилу Шеремету. Ряд экспертов углядели в этом дурной знак для бывшего первого заместителя главы Крыма Сергея Аксенова.

Бахчисарай, Лиана Макоба

Бахчисарай. Другие новости 27.01.20

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