В Крыму депутату-единороссу предъявлено обвинение в получении взятки и присвоении вверенного имущества

Директору МУП «Бахчисарайское торгово-производственное предприятие» предъявлено обвинение в получении взятки и присвоении вверенного имущества ( ч.2 ст.290, ч.3 ст.160 УК РФ).

О задержании директора МУП, депутата Бахчисарайского горсовета от партии «Единая Россия» Игоря Голикова «Новый День» сообщил еще 27 января.

Сегодня в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю рассказали подробности этого дела.

Установлено, что директор МУП, будучи председателем комиссии по проведению конкурсов на право заключения договора аренды и договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества, потребовал у доверенного лица предпринимателя взятку, пообещав, что бизнесмен выиграет аукцион и получит выгодный договор аренды.

27 января текущего года в салоне автомобиля он получил от представителя предпринимателя 150 тысяч рублей. Сразу после получения взятки директор МУП был задержан сотрудниками ФСБ.

«Учитывая, что задержанный, в соответствии со статьей 447 Уголовного кодекса Российской Федерации, относится к перечню лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства, уголовное дело в отношении него возбуждалось лично исполняющим обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Также сотрудниками следственного отдела по Бахчисарайскому району во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю установлено, что в мае 2018 года директор МУП потребовал от главного бухгалтера предприятия найти для фиктивного трудоустройства человека и последующего начисления ему заработной платы, что и было сделано. В результате, в период с июня 2018 по июль 2019 директор МУП присвоил начисляемую заработную плату фиктивному работнику в крупном размере, а именно – на сумму свыше 280 тысяч рублей.

В настоящее время по ходатайству следствия фигурант уголовного дела судом заключен под стражу», – сообщили в ведомстве.

Бахчисарай, Лиана Макоба

Бахчисарай. Другие новости 11.02.20

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