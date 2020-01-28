Посягал, но покаялся: на Украине прекратили уголовное дело в отношении севастопольского единоросса

На Украине прекратили уголовное дело в отношении члена политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого.

Как уже сообщал «Новый День», единоросса «взяли», когда он возвращался из Херсона, где оформлял «безвизовый» загранпаспорт. По версии следствия, в марте 2014 года Кучерявый вступил в так называемую «тактическую группу» «Автоканал Севастополя», «которая по радиоканалу на частоте 446 MHz координировала деятельность блокпостов и выезды бойцов незаконного вооруженного формирования «Самооборона Севастополя», а также активно противодействовала украинская военным».

В отношении единоросса возбудили уголовное производство по части 2 стать 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). До этого всех крымчан, задержанных на Украине, обвиняли в государственной измене.

За инкриминируемое Кучерявому преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Однако суд Днепровского районного суда Киева пришел к выводу, что срок давности для привлечения к уголовной ответственности истек, тем более что Кучерявый свою вину полностью признал.

Сторона обвинения против такого решения не возражала, пишет «Бюро судебной информации».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 28.01.20

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