150 466 проживающих в Крыму граждан оформили и получили в Государственной миграционной службе (ГМС) Украины биометрические паспорта для выезда за границу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на украинское ведомство сообщает «DW».

В ГМС подчеркнули, что паспорта выданы гражданам с крымской и севастопольской пропиской.

Отмечается также, что с марта 2019 по февраль 2020 года украинскими загранпаспортами обзавелись 16 тысяч крымчан.

Для получения «вожделенного документа» крымские россияне должны были выехать на Украину и в числе прочих документов предоставить украинский паспорт.

Отметим, что СБУ проверяет каждого крымчанина, пытающегося получить загранпаспорт «Незалежной», и нередко отлавливает среди них тех, кто, по мнению украинских спецслужб, успел «изменить» прежней родине.

Последний громкий случай произошёл в декабре прошлого года.

Как сообщал «Новый День», член политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игорь Кучерявый был схвачен, когда возвращался из Херсона, где оформлял «безвизовый» загранпаспорт.

Позже в Службе безопасности Украины заявили, что Кучерявого поместили под домашний арест на 60 суток. Видный севастопольский единоросс поспешил покаяться перед Украиной и полностью признать свою вину.

Напомним, биометрические паспорта на Украине ввели в июле 2016 года,а в мае 2017 – ЕС предоставил «Незалежной» безвизовый режим.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 24.02.20

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