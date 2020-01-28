В Крыму потеряли 200 бюджетных миллионов и надеются, что Москва даст еще

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту халатности при реконструкции центральной набережной в Евпатории.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках ФЦП на реконструкцию набережной имени Терешковой были выделены деньги из федерального бюджета. Подряд общей стоимостью 800 млн рублей получило ООО «Каштак».

Компания была создана еще в 1991 году жителем Харькова Игорем Курочкиным. И десять лет назад уже привлекала внимание правоохранительных органов. Тогда было обнаружено, что севастопольская компания «Сэндинтермарин» незаконно добывала природные ресурсы в районе Донузлавского месторождения: только в 2009 году было добыта песка почти на 1,5 млн гривенн. Для работы использовалась техника, принадлежащая компании «Каштак», а песок продавался через ООО «Черноморстройсервис», учредителем которого была 20-летняя Елена Безкупская – падчерица Курочкина. А его младший брат Роман в это время был первым заместителем начальника Евпаторийского морского торгового порта, тоже принимавшего участие в незаконной схеме: порт «мало того, что передал песок на продажу коммерческим структурам по заниженным ценам, так еще и заплатил им комиссионное вознаграждение в сумме полутора миллионов гривен», – отмечало в официальном сообщении на официальном сайте Контрольно-ревизионного управления Крыма. Кстати, одним из основных потребителей песка была компания «Консоль».

Любопытно, что тогда за злоупотребление служебным положением арестовали начальника Евпаторийского порта Александра Котельникова, а Роман Курочкин на некоторое время возглавил порт.

В 2015 году Игорь Курочкин зарегистрировал свой «Каштак» в российском правовом поле и назначил директором брата Романа. При этом на Украине в числе действующих числится предприятие с точно таким же названием, учредителями и юридическим адресом в селе Уютное Сакского района Крыма.

В сентябре 2017 года администрация Евпатории объявила тендер на реконструкцию набережной имени Терешковой. Была подана всего одна заявка – от ООО «Каштак». Конкурсная комиссия решила, что данный участник не сможет выполнить контракт, так как у него нет опыта работы с подобного вида сооружениями.

На новый тендер вновь заявилось только ООО «Каштак», на этот раз никаких претензий к опыту работы участника не возникло. Возможно, что за пару недель, прошедших между тендерами, этот опыт появился.

Как бы то ни было, ООО «Каштак» получило контракт на 800 млн рублей. И должно было выполнить заказ до 31 декабря 2019 года.

Но не выполнило. Более того, по итогам проверки, проведенной Росказначейством, оказалось, что более 200 миллионов рублей израсходованы не по назначению. Вице-премьер РК Евгений Кабанов поспешил сообщить, что контракт с подрядчиком расторгнут. И добавил, что государству придется снова выделять деньги на проектирование и реконструкцию объекта.

Напомним, что аналогичная ситуация уже была в Севастополе, где исчезли 2 млрд рублей, выделенных на строительство КОС «Южные». Правительство РФ снова выделило деньги на объект – в 1,5 раза больше. Видимо, на это же рассчитывают и крымские чиновники.

Евпатория, Лиана Макоба

Евпатория. Другие новости 28.01.20

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