ВРИО губернатора Севастополя начал заигрывать с избирателями

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев начал заигрывать с избирателями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сначала появилось сообщение, что принятие генплана Севастополя в очередной раз откладывается. По словам заместителя председателя городского правительства Дениса Солодовникова, доработать проект документа планируется только к концу III квартала текущего года, то есть к концу сентября.

Затем было объявлено о тотальной зачистке города от незаконных строений: до конца года собираются снести 599 торговых ларьков.

Проанализировав два эти события, можно сделать вывод, что Развожаев начал избирательную кампанию.

Напомним, выборы губернатора Севастополя пройдут 13 сентября. И перенос завершения работы над генпланом, вызвавшим в 2017 году серьезный общественный резонанс, на срок позже этой даты наталкивает на мысль, что чиновники пытаются обойти острые углы и лишний раз не раздражать избирателей. Тем более что в вопросе генерального плана развития города пересекаются интересы многих групп влияния. Давать им такой повод для предвыборного скандала было бы ошибкой.

Что же касается сноса незаконных торговых точек, то здесь просматривается явное желание угодить избирателям, избавив город от раздражающих объектов. Например, аналогичная акция, проведенная в 2018-19 годах, позволила очистить набережную Корнилова и открыть проход по набережной в районе Артиллерийской бухты. Кроме того, убрав незаконные ларьки в районе дельфинария, власти благоустроили пешеходную прогулочную зону.

Команда нынешнего градоначальника подошла к вопросу с размахом: если в предыдущие два года было снесено 228 нестационарных торговых объектов (НТО), то до конца текущего года собираются убрать почти в 3 раза больше.

Однако у этих наполеоновских планов есть и обратная сторона: «Цифра 599 объектов не может не впечатлить, – пишет telegram-канал «Локалка». – Если считать, что средний стационарный ларек обеспечивает работой примерно 4 человек, то на выходе получается цифра в 2 тысячи 400 безработных уже к концу этого года. А ведь в списке, наверняка, есть и более солидные заведения, как тот же торговый комплекс на улице Хрусталёва, в котором работают десятки человек.

Что будет со всеми этими людьми – непонятно. По словам руководства главного управления потребительского рынка и лицензирования, всем пострадавшим предложат новые рыночные места. На деле, бывшие продавцы осваивают новые профессии на рынке охранных услуг или, проще говоря, становятся сторожами.

Безусловно, стоит только порадоваться желанию правительства очистить город от уродующих его торговых киосков.

Но все-таки надо понимать, что бурное развитие выносной и стационарной торговли в Севастополе – есть наследие 90-ых годов с тотальным закрытием заводов и предприятий. Пока же никаких изменений в городской экономике, позволяющих спрогнозировать бурный рост промышленности и открытие новых заводов, не наблюдается.

Вот и получается, что уволенные продавцы либо отправятся искать счастье в сфере услуг Москвы, либо же будут осваиваться на должности «ночного директора».

Ничего иного ни Севастополь, ни его власти жителям города предложить больше не могут».

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 28.01.20

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