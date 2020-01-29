Британский МИД грозит вытрясти карманы всем, кто «инкорпорирует» Крым в Россию

Все, кто пытается инкорпорировать Крым и Севастополь в состав России, подвергнутся серьёзным санкциям и дорого за это заплатят.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, комментируя внесение в санкционный список ЕС дополнительно семерых россиян.

Рааб предупредил, что несмотря на выход его страны из Евросоюза, Британия не откажется от политики санкций в отношении России.

«Сегодня Великобритания и наши международные партнёры коллективно дали понять России, что мы не принимаем и не примем незаконной аннексии Крыма и Севастополя. Через поддержание санкций мы заставим серьёзно заплатить тех, кто пытается инкорпорировать Крым и Севастополь в состав России», – приводит РИА Новости слова главы МИД Великобритании.

Напомним, сегодня руководители Крыма и Севастополя лишились возможности ездить в страны ЕС и пользоваться активами, размещенными в Европе.

Совет Евросоюза по общим вопросам принял решение добавить в санкционные списки 7 человек, участвовавших в организации региональных выборов в сентябре минувшего года.

Симферополь, Иван Капустин

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