Руководители Крыма и Севастополя лишились возможности ездить в страны ЕС и пользоваться европейскими активами

Руководители Крыма и Севастополя лишились возможности ездить в страны ЕС и пользоваться активами, размещенными в Европе.

Как уже сообщал «Новый День», Совет Евросоюза по общим вопросам принял сегодня решение добавить в санкционные списки 7 человек, участвовавших в организации региональных выборов в сентябре минувшего года.

В «черный список» попали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев, сенатор от Севастополя, до выборов возглавлявшая ЗакСо, Екатерина Алтабаева, глава избирательной комиссии Севастополя Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова и секретарь избирательной комиссии Севастополя Екатерина Пыркова.

Из крымских чиновников под санкции попал председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 28.01.20

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