ЕС готовится расширить антироссийский санкционный список – Кипр уже не против

Евросоюз договорился о внесении в санкционный список еще нескольких российских чиновников из-за проведения выборов в Крыму и Севастополе в сентябре прошлого года. По словам дипломатического источника, согласие между странами ЕС по этому вопросу достигнуто, само решение, как ожидается, будет сегодня в течение дня, в преддверие заседания Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе, намеченного на 28 января.

Ранее сообщалось, что Кипр в последние два месяца накладывал вето в вопросе расширения антироссийского «черного списка», пытаясь добиться от стран-членов Евросоюза принятия ограничительных мер в отношении граждан и компаний Турции, которые причастны к проведению геологоразведочных работ в спорных водах вокруг острова. Накануне, по сведениям источника ТАСС, Кипр отказался увязывать данный вопрос с санкциями против РФ.

ЕС ввел антироссийские санкции в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией и начавшеся войны в Донбассе, которым предшествовала госпереворот на Украине. Российские власти в качестве ответной меры ввели продовольственное эмбарго.

Обновлено. По данным источника, ЕС добавил семерых граждан России в санкционный список за проведение выборов в Крыму. Их имена не уточняются.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 28.01.20

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