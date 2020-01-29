Передумали: компания «МТС» будет работать в Крыму на прежних условиях

компания «МТС» передумала менять условия обслуживания туристов в Крыму.

Как уже сообщал «Новый День», с 30 января планировалось сохранить опцию «Домашний пакет Россия+» для общения только в сети МТС. Подключив опцию за 100 рублей можно было в течение месяца оплачивать в Крыму связь по тарифам домашнего региона.

Компания предложила своим клиентам с 30 января подключать опцию «Легкий отпуск», позволяющую во время пребывания на полуострове сохранять тарифы домашнего региона, но с доплатой 50 рублей в день. Еще один вариант: ничего дополнительно не подключать и платить 3 рубля за каждую минуту разговора и 1 рубль за 1 мегабайт Интернета.

Новые правила вызвали бурю возмущения. В ФАС и министерство цифрового развития и связи РФ поступили запросы и обращения с просьбой разобраться в действиях компании и не допустить резкого роста цен.

Сегодня стало известно, что компания отказалась от запланированных изменений, сообщили «Вести Крым» со ссылкой на представителя МТС.

Опции «Домашний пакет Россия» и «Домашний пакет Россия+» будут работать в Крыму на прежних условиях.

Симферополь, Лиана Макоба

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