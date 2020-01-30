В Крыму задержали участника дела ГУП «Воентелеком», 10 лет скрывавшегося от следствия

В Ялте задержали последнего участника дела о хищении 212 млн рублей в ГУП «Воентелеком».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о бывшем первом заместителе начальника Центра анализа электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств Федерального государственного унитарного предприятия «Воентелеком», полковнике запаса Сергее Лучанинове.

По версии следствия, на протяжении 2005-2007 годов полковники запаса бывшие начальник ЦА ЭМС РС ФГУП «Воентелеком» Дмитрий Фунтов, его первый заместитель Сергей Лучанинов и заместитель Валерий Смольников, а также председатель Бюро автономной некоммерческой организации «Центр прикладных инженерных проблем Российской инженерной академии» (далее – АНО «ЦПИП РИА») Зигмунд Федукович и экономист Юрий Величко разработали схему, в результате которой ФГУП «Воентелеком» перечислило на счет АНО «ЦПИП РИА», зарегистрированной в Воронеже, более 211,8 миллионов рублей.

«Согласно документам, указанные средства были уплачены якобы за проведение исследований и расчетов электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств военного и гражданского назначения. Вместе с тем, как установили военные следователи, ни АНО «ЦПИП РИА», ни привлеченные им контрагенты не имели специалистов, способных выполнить указанные расчеты, и доступа к соответствующей секретной информации. Денежные средства, перечисленные за фиктивно выполненную работу, члены преступного сообщества обналичили и похитили», -сообщает СК РФ.

В октябре 2011 года Московский гарнизонный военный суд признал Смольникова, Федуковича и Величко виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, а Федуковича и Величко также виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения).

Федуковича и Смольникова приговорил соответственно к 6 и 3 годам лишения совбоды. Учитывая состояние здоровья Величко, суд приговорил его к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденных штраф: с Федуковича – 700 тыс. рублей, Смольникова и Величко – по 500 тыс. рублей с каждого, а также в полном объеме удовлетворил иск ОАО «Воентелеком» (правопреемник ФГУП «Воентелеком») о взыскании с осужденных причиненного ущерба.

В связи с тем, что Лучанинов и Фунтов скрылись от органов предварительного следствия, каждый из них был объявлен в федеральный, а в последствии – в международный розыск.

В 2018 году Интерпол уведомил российскую сторону о задержании Фунтова в Хорватии. По территории данной страны он перемещался с паспортом гражданина Румынии, оформленным на чужую фамилию. Пока решался вопрос об экстрадиции в Российскую Федерацию, обвиняемый покончил жизнь самоубийством. На этом основании и в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства уголовное преследование в его отношении было прекращено.

16 января 2020 года следственные органы установили местонахождение Лучанинова: он скрывался в Крыму. Во время задержания у мужчины не оказалось при себе никаких документов. Его личность установили посредством проведения дактилоскопии. Согласно предварительной информации, обвиняемый длительное время жил под чужой фамилией, благодаря чему ему удавалось скрываться от правоохранительных органов. Ялтинский городской суд поместил Лучанинов под стражу. Вынесено постановление об этапировании его в Москву.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

Ялта, Лиана Макоба

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