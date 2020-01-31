Женщина, угрожавшая взорвать самолет в Домодедово, оказалась крымчанкой

Женщина, угрожавшая взорвать самолет в аэропорту Домодедово, оказалась крымчанкой.

Как уже сообщал «Новый День», вчера около 15 часов по московскому времени борт «Симферополь – Москва» авиакомпании S7, запросил экстренную посадку. Пилоты сообщили: одна пассажирок встала в проходе и заявила, что у нее в сумочке бомба.

Самолет благополучно приземлился, был отбуксирован на отдельную стоянку, а женщину задержали силовики. Взрывного устройства у нее не нашли.

Как оказалось, переполох устроила 37-летняя крымчанка.

Зарегистрирована она в Сакском районе, работала в Евпатории, но в середине прошлого года перебралась в Москву.

Знакомые дебоширки утверждают, что она не конфликтна и не пьет. Что с ней случилось на борту самолета, пока не понятно. По некоторым данным, женщина боится летать и перебрала либо с алкоголем, либо с седативными средствами.

Теперь ей грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 31.01.20

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