Угроза теракта: в Домодедово экстренно сел самолет из Симферополя

В аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку AirBus A-321 авиакомпании S7.

По предварительной информации, пилоты рейса «Симферополь – Москва» сообщили о нештатной ситуации на борту: якобы, одна из пассажирок угрожает взорвать самолет. При этом никаких требований она не предъявляет – просто стоит в проходе и отказывается садиться на место, заявляя, что в ее сумке бомба, передает telegram-канал Baza.

На борту находятся 195 человек. Сейчас лайнер буксируют на стоянку, уточняет РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. Из-за временного запрета на вылеты на полосах скопилась целая пробка из ожидающих лайнеров.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 30.01.20

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