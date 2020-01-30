российское информационное агентство 18+

Горздрав 2.0

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 30 января 2020, 16:01 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Женщину, угрожавшую взорвать самолет в Домодедово, задержали

Полиция задержала женщину, угрожавшую взорвать самолет в аэропорту Домодедово.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня около 15:00 по московскому времени пилоты аэробуса A-321 авиакомпании S7, выполнявшего рейс «Симферополь – Москва», запросили экстренную посадку: во время снижения одна из пассажирок встала в проходе и заявила, что у нее в сумочке бомба. На борту находились 195 человек.

Пилоты благополучно посадили лайнер, его отбуксировали на отдельную стоянку, на борт поднялись сотрудники спецслужб.

В 15:40 стало известно, что женщину, угрожавшую взрывом, задержали и доставили в линейный отдел внутренних дел. Сейчас ее допрашивают сотрудники ФСБ и МВД. По предварительным данным, 35-летняя пассажирка «злоупотребила алкоголем».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 30.01.20

Угроза теракта: в Домодедово экстренно сел самолет из Симферополя. / Французы намерены переселиться в Крым и делать вино. / Крым рискует потерять часть урожая озимых зерновых. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Угроза теракта: в Домодедово экстренно сел самолет из Симферополя

В рубриках

Крым, Москва, Центр России, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Туризм,