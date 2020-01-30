Женщину, угрожавшую взорвать самолет в Домодедово, задержали

Полиция задержала женщину, угрожавшую взорвать самолет в аэропорту Домодедово.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня около 15:00 по московскому времени пилоты аэробуса A-321 авиакомпании S7, выполнявшего рейс «Симферополь – Москва», запросили экстренную посадку: во время снижения одна из пассажирок встала в проходе и заявила, что у нее в сумочке бомба. На борту находились 195 человек.

Пилоты благополучно посадили лайнер, его отбуксировали на отдельную стоянку, на борт поднялись сотрудники спецслужб.

В 15:40 стало известно, что женщину, угрожавшую взрывом, задержали и доставили в линейный отдел внутренних дел. Сейчас ее допрашивают сотрудники ФСБ и МВД. По предварительным данным, 35-летняя пассажирка «злоупотребила алкоголем».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 30.01.20

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