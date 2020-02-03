Еще двое крымчан госпитализированы с подозрением на коронавирус

Заражение коронавирусом заподозрено еще у двух крымчан, вернувшихся из Китая. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на прошлой неделе появилась информация, что в медучреждения полуострова госпитализированы четыре человека, побывавших в КНР. Коронавирус у них не подтвердился.
Еще двое госпитализированы в выходные. Сейчас проводятся лабораторные исследования взятых у них биоматериалов.
Напомним, крымчане жалуются, что очереди на сдачу анализов в случае подозрения на ОРВИ и грипп приходится ждать несколько недель.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 03.02.20
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