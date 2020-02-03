В Крыму в разгар ОРВИ очереди на анализы приходится ждать несколько недель

Медицина в Крыму не способна справиться не только с пандемией, но и обычной вирусной инфекцией. Людям приходится заниматься самолечением, так как врачи отказываются ставить диагноз и назначать медикаменты без результатов анализов, чтобы сдать которые приходится ждать несколько недель. К этому времени человек уже либо вылечится сам, либо получит серьезные осложнения.

Как уже сообщал «Новый День», президент РФ Владимир Путин в начале января раскритиковал крымское здравоохранение. Похоже, что за прошедший месяц ситуация только ухудшилась.

«В Гаспре заболел человек. 27 января в понедельник пошел к терапевту. Терапевт осмотрел и сказал: чтобы назначить правильное решение, надо сдать анализ крови. Терапевт выписал направление на анализы, человек пришел сдавать анализы, а ему сказали – очередь! Приходите сдавать анализы только 12 февраля! 12 февраля!!! Т.е. через 17 дней! Это как так? Т.е. человек должен 17 дней болеть дома, потом пару дней ждать результаты анализов и на повторный прием к терапевту? Через двадцать дней? За двадцать дней сдохнуть можно, – пишет в группе «Обращение к администрации Симферополя» житель Ялты. – О каких сдвигах в медицине мы говорим? И это все происходит в самом большом курортном поселке на ЮБК – в Гаспре. А что твориться тогда в поселках поменьше и селах?»

Оказалось, что аналогичная картина наблюдается практически по всему Крыму, включая столицу РК.

«У нас в Красногвардейском то же самое. Плюс: сдашь анализы, а их еще и потеряют. А в платные не всегда получается попасть», – рассказывают крымчане.

«То же самое в Симферополе».

«Мне кажется, это специально делается, чтобы мы ходили в частные клиники. Надо было сдать анализы ВИЧ и онкомаркер – у нас не берут. В той же поликлинике частная лаборатория, там есть реактивы. «Туда идите», – говорят».

«Давление 180/120 не могла сбить две недели. По записи к терапевту попала только через 8 дней. Доктор назначил УЗИ щитовидной железы и сдать анализы на гормоны. Анализы на 25 февраля, а УЗИ на 11 марта».

Крымчане отмечают, ждать очереди на сдачу анализов несколько недель – это еще ничего: к узким специалистам приходится записываться чуть ли не за полгода.

«У нас в Симферополе в 7-ой поликлинике та же картина, что в Гаспре. А запись к узкому специалисту (невропатологу, к примеру) за 5 (!) месяцев, к онкологу – за 3 недели, если повезёт. Ни о какой ранней диагностике речи быть не может».

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 03.02.20

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