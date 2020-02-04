Совмин Крыма простил долги олигархам, депутатам и скандальным застройщикам

Совмин Крыма определил самых бедных крымчан и простил им долги за газ. Среди нуждающихся оказались олигархи, депутаты и скандальные застройщики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мнения совмина Крыма и ГУП РК «Крымзазсеи» на соблюдение платежной дисциплины разошлись на 240 млн руб.

Недовольным отключат газ – это известно всем со времен фильма «Бриллиантовая рука». Неплательщикам, казалось бы, его отключат безусловно. Но оказалось, что можно договориться с правительством Крыма, и продолжать потреблять газ без оплаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поставщиком природного газа для местных теплоснабжающих организаций является ГУП РК «Черноморнефтегаз». Судя по данным статистики, его дебиторская задолженность в 2018 году составила 5 млрд 216 млн руб. Судебных дел по выбиванию долгов – десятки. Но одним из первых документов крымского правительства в 2020 году стало распоряжение № 4-р «Об исключении из активов предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Крым безнадежной дебиторской задолженности».

Долги простили 21 физическому лицу. Крупнейший неплательщик (151 млн руб) – филиал ООО «Титановые инвестиции», другими словами – завод «Крымский титан», который отравляет воздух и воду жителям Армянска и по-прежнему принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.

Почти 35 млн руб простили МУП «Ялтакурорттеплоэнерго», 17 млн – «Городским тепловым сетям» Бахчисарая. Похоже, самые неимущие крымчане живут именно в этих городах.

О том, кто замолвил словечко за Сервисную компанию «Комфорт» из Симферополя (списан долг 5,6 млн руб) можно догадаться по нескольким строкам из официальной биографии бессменного депутата парламента Крыма с 2006 года Галины Коноваленко: с 6 сентября 2009 года по январь 2016 года – генеральный директор ООО СК «Комфорт», с 1 марта 2018 года – первый заместитель директора ООО «Строительная компания Консоль-Строй ЛТД». Напомним, сама «Консоль-Строй» принадлежит семье спикера парламента Владимира Константинова.

Но кто похлопотал за Романа Лукичева, соучредителя феодосийской компании «КРЭЧ-15», догадаться сложно. Напомним, депутат Валерий Аксёнов (отец главы Крыма) прилюдно назвал этого застройщика жуликом. Этому потребителю газа Совмин простил 3,2 млн руб.

Некое ООО «Олива парк» (Партенит), сжегшее газ еще в 2014 году, выглядит как реально безнадежный должник. Согласно базе ЕГРЮЛ, его учредителями были «Ерроубейс лимитед» и «Эйджджи ассент менеджменет». В 2019 году эта «больничная организация» ликвидирована.

Совмин долги списал, но «Крымгазсети» оказались злопамятными. На своем сайте это ГУП разместило отчет о проделанной работе «вся задолженность была охвачена исковой работой» и план дальнейшей «мести»: еще пять лет «продолжать вести учет списанной задолженности и работу по принудительному взысканию задолженности».

Как пример раскаяния упоминается завод «Прогресс», заплативший все же 2 млн руб из прощенного долга. «Задолженность списали, но не забыли!», – предупреждают «Крымгазсети» и обещают: все, что удастся «выбить», направят «Черноморнефтегазу».

Для справки: депутат Госсовета Крыма от «Единой России», гендиректор «Крымгазсти» Сергей Тарасов – выходец как раз из этой организации.

Симферополь, Ольга Картошина

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