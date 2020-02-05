Может себе позволить: защищать владельца сафари-парка «Тайган» намерен адвокат Березовского

Защищать владельца сафари-парка «Тайган» будет известный адвокат, представляющий интересы звезд шоу-бизнеса.

Как уже сообщал «Новый День», 3 февраля Зубкова арестовали и отправили на 2 месяца в СИЗО за нарушение подписки о невыезде – такая мера пресечения избрана для бизнесмена в рамках дела о нападении льва на туристку.

Как выяснилось, за несколько дней до ареста Зубков вел переговоры с адвокатом Александром Добровинским, а теперь защитник с командой юристов вылетел в Крым, о чем сам сообщил в соцсетях.

Отметим, что среди клиентов Добровинского были Борис Березовский, Филипп Киркоров, а также Руслан Байсаров, в свое время деливший через суд сына с Кристиной Орбакайте. Гонорар Добровинского может доходить до 1 миллиона рублей в день.

Между тем, другой адвокат Зубкова Арман Петросян уже подал в Верховный суд Крыма апелляцию на решение суда первой инстанции, отправившего Зубкова под стражу. А глава РК Сергей Аксенов подал в Белогорский суд ходатайство об изменении бизнесмену меры пресечения – его рассмотрят 17 февраля.

Отметим, что интересы туристки, покусанной львом, представляет адвокат Вячеслав Позигун, который в свое время выступал защитником главы Крыма Аксенов в процессе против СМИ.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.02.20

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