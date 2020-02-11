Владельца сафари-парка «Тайган» освободили из-под стражи

Верховный суд Крыма отменил решение об аресте владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова.

Как уже сообщал «Новый День», 3 февраля Зубкова арестовали и отправили на 2 месяца в СИЗО за нарушение подписки о невыезде – такая мера пресечения избрана для бизнесмена в рамках дела о нападении льва на туристку. Сегодня Верховный суд Республики Крым рассмотрел апелляцию защиты и отменил решение Белогорского районного суда, заменив арест на ограничение определенных действий.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.02.20

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