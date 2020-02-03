Суд арестовал владельца парка львов «Тайган»

Владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова отправили на 2 месяца в СИЗО. Такое решение принял сегодня Белогорский районный суд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Зубков является фигурантом уголовного дела о нападении льва на туристку. Инцидент произошел в июле 2018 года: женщина заплатила за эксклюзивную экскурсию 6 тысяч рублей. По словам туристки, ее гидом был владелец парка Олег Зубков, который не смог сразу утихомирить львов.

«Всё, что я помню, что я села около этого молодого льва, взяла его за гриву, как мне сказали. Просто положила руку. И в этот момент рывок в кисть, и меня потащили, как куклу. Я закрыла глаза, и вся сгруппировалась. Меня лев схватил и потащил, – рассказывала туристка.– Все львы вокруг сразу оживились. Это конечно секунды были, но мне они показались вечностью. В это время я успела попрощаться с жизнью. Думала, сейчас разорвут. После этого я очнулась, стою на ногах. Олег Алексеевич оказывал мне помощь, перевязывал рану, которая кровоточила, и срочно повез в свой медпункт. Попросил не звонить ни в скорую, ни в полицию».

Зубком потом заявил, что туристка виновата сама – подошла ко льву в нетрезвом состоянии. В конце концов, было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Судебное разбирательство началось в ноябре минувшего года. Зубкову избрали меру пресечения – подписку о невыезде. Заседание суда восемь раз переносили из-за неявки свидетелей, подсудимого и его защитника. Сегодня суд принял решение арестовать Зубкова и отправить СИЗО за очередную неявку.

Позже выяснилось, что в день заседания владелец Тайгана находился в министерстве экономического развития России в Москве.

Решение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.

Симферополь, Лиана Макоба

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