Владелец крымского сафари-парка «Тайган» объявил голодовку

Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, арестованный накануне по решению суда, объявил голодовку.

Как уже сообщал «Новый День», Белогорский районный суд пометил Зубкова под стражу из-за систематических неявок на заседания по делу о нападении льва на туристку в 2018 году.

Сейчас Зубков находится в СИЗО Симфероплоля и отказывается от еды. Об этом сообщила пресс-секретарь парка львов «Тайган» Татьяна Алексагина.

Между тем, наблюдатели считают, что история с арестом – это еще одно звено в цепи событий, направленных на ослабление позиций главы РК Сергея Аксенова. Помещение Зубкова в СИЗО буквально сразу же после того, как Аксенов заявил, что власти Крыма пришли к соглашению с руководством сафари-парка и застарелый конфликт исчерпан, наносит удар по имиджу руководителя региона гораздо больший, чем все предыдущие обвинения скандального бизнесмена. Тем более, что Зубков систематически не являлся в суд и демонстративно нарушал подписку о невыезде, но его пресс-конференции в Москве правоохранительные органы до сих пор не смущали. А роковым стал как раз тот день, когда Зубков и Аксенов вместе находились в минэкономразвития РФ и обсуждали условия сделки.

Кстати, тогда Зубков выторговал себе более 40 дополнительных гектаров для расширения сафари-парка. И, по словам инсайдеров, на этот же участок претендует строительная компания «Консоль». И это придает истории дополнительную пикантность.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 04.02.20

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