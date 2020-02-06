И тут ему позвонили: Кремль раздражен очередным скандалом в Крыму

История с режимом экономии воды в Симферополе докатилась до Кремля: федеральные власти сильно удивились тому, как быстро и жестко крымские чиновники приняли решение практически оставить город без живительной влаги, а потом не менее быстро и бескомпромиссно все отменили, завив, что пошел дождь и все исправил.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблему водоснабжения Крыма президент РФ Владимир Путин подчеркнул еще месяц назад и потребовал как можно скорее внести предложения по ее решению. Судя по вчерашним событиям, вопрос с мертвой точки по-прежнему не сдвинулся. И, видимо, для того, чтобы федеральные власти об этом не догадались, правительство Крыма и поспешило заявить: водохранилища по-прежнему наполнены на треть, но вводить жесткие ограничительные меры нет необходимости.

Инсайдеры сообщают, что главу республики вызвали в Москву объяснять, что за балаган устроили его подчиненные и докладывать реальную обстановку.

«Учитывая сильно зашатавшееся под ним кресло, вернуться из Москвы он может сразу в отпуск – с последующим увольнением», – пророчит telegram-канал #ЧКХ.

Однако эксперты полагают, что на этот раз до увольнения дело не дойдет, но позиции Аксенова, действительно, существенно ослабли: два громких скандала подряд для такого региона как Крым – это явный перебор.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 06.02.20

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