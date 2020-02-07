Москва проверит, куда утекли деньги, выделенные на улучшение водоснабжения Крыма

В Крыму продолжают обсуждать поручения президента РФ по итогам совещания, прошедшего 10 января.

Как уже сообщал «Новый День», тогда Владимир Путин подчеркнул проблему водоснабжения на полуострове и потребовал представить варианты ее решения.

Однако в итоговом релизе поручений эту тему почему-то обошли. И в Крыму это заметили.

«Накануне публикации крымских поручений Путина губернатор Аксенов решил пошантажировать Кремль нехваткой воды в Симферополе, – пишет «Крымский канал» (telegram). – Подчиненные главы республики так перестарались с медиашумом, что в тот же день (желая усилить позиции в переговорах – они неофициально идут через разные каналы) представитель Зеленского публично заявил об отказе Украины возобновить снабжение полуострова.

На этом фоне поручения ВВП спустя сутки вышли без воды, которую реально негде брать. Околополпредства ЮФО говорят: контрольному управлению АП настоятельно указано проверить, куда Аксенов и Ко дели (и как раскассовали) десятки миллиардов рублей, выделенных ранее на решение проблемы.

При этом, чтобы не давать повода для радости и самоутверждения соседям, водоснабжение полуострова пока завуалировано вшили в третий пункт президентских поручений, где инфраструктурные проекты предложено передать «Военно-строительной компании».

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 07.02.20

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