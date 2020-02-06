Аксенов и Развожаев ответят лично: опубликован перечень поручений президента РФ по Крыму и Севастополю

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя, состоявшегося 10 января 2020 года. Документ опубликован на официальном сайте правительства России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кабмин РФ должен обеспечить выделение в 2020-2022 годах дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета в целях реализации на территориях Республики Крым и Севастополя мероприятий:

по капитальному ремонту многоквартирных домов;

по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог;

по обновлению парка локомотивов и моторвагонного подвижного состава, используемых для перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и в поездах дальнего следования;

по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, относящихся к железнодорожным станциям и пассажирским платформам;

по благоустройству территорий общего пользования.

Доложить об исполнении этого поручения премьер-министр Михаил Мишустин должен до 31 марта и далее отчитываться ежеквартально.

До 1 мая текущего года необходимо обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих возможность выбирать способ определения подрядчика.

Это касается закупок работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства (включая автомобильные дороги), работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, работ по благоустройству территорий для обеспечения государственных нужд Республики Крым и Севастополя, муниципальных нужд муниципальных образований Республики Крым и Севастополя (при условии казначейского сопровождения контрактов на выполнение названных работ).

До 15 июня должны быть представлены предложения по применению пониженных тарифов страховых взносов для участников свободной экономической зоны в Крыму.

Кроме того, планируется долгосрочное фондирование Российского национального коммерческого банка), включая его докапитализацию, в целях увеличения объёмов и сроков кредитования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на полуострове, а также привлечение Росавтодора, публично-правовой компании «Военно-строительная компания» и других профильных организаций для строительства в Крыму автомобильных дорог и иных объектов.

К личной ответственности руководителей РК и Севастополя Сергея Аксенова и Михаила Развожаева относится:

– строительство оптово-распределительного центра (софинансирование из федерального бюджета не превысит 20% сметной стоимости строительства);

– разработка и внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих установление на период до 1 января 2023 года особенностей регулирования имущественных и земельных отношений в части, касающейся сноса объектов капитального строительства, возведённых или созданных с нарушениями (это нужно сделать до 1 июня);

– актуализация перечня объектов здравоохранения, капитальный ремонт, строительство или реконструкцию которых планируется осуществлять в 2020-2022 годах, а также обеспечить оснащение таких объектов здравоохранения современным медицинским оборудованием, исключив возможность дублирования финансирования указанных работ из различных бюджетных источников;

– проведение необходимых мероприятий для лицензирования деятельности медицинских организаций до конца 2020 года (подчеркивается, что дальнейший перенос сроков не допускается, отчитываться о работе главы будут ежеквартально);

– завершение процесса обеспечения жильем крымчан в соответствии с указом президента РФ от от 22 марта 2018 года №116 «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и Севастополя». (сделать это нужно до 15 декабря 2024 года).

Плюс ко всему органы власти РК и Севастополя совместно с правительством РФ должны до 1 июня подготовить и представить предложения о реализации (начиная с 2020 года) мероприятий по архитектурно-строительному проектированию и строительству:

– электрифицированной железной дороги, соединяющей международный аэропорт Симферополя с инфраструктурой ФГУП «Крымская железная дорога», определив объемы перевозок пассажиров и график движения поездов;

– электрифицированной железной дороги в обход Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря;

– электрифицированной железной дороги, соединяющей международный аэропорт Анапы с инфраструктурой железнодорожного транспорта общего пользования, в том числе в целях организации перевозок пассажиров в Крым, определив объёмы перевозок пассажиров и график движения поездов;

– объектов капитального строительства, обеспечивающих модернизацию электросетевого хозяйства Республики Крым и Севастополя.

Вдобавок ко всему кабмин РФ и правительство Севастополя должны обеспечить сохранение в региональной собственности имущественного комплекса ГУП «Севастопольский морской порт».

Москва, Игорь Юров

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