Стиль работы – противоречивый: в Крыму режим экономии воды отменили, не успев ввести

Власти Крыма отменили в Симферополе режим жесткой экономии воды, который еще не успели начать. ПРи этом сама ситуация с запасми влаги изменилась незначительно.

Как уже сообщал «Новый День», власти крымской столицы решили ограничить подачу воды из-за острого дефицита влаги, сложившегося из-за недостатка осадков: с 10 февраля горячую воду планировалось подавать только по выходным, а холодную 2 раза в сутки – утром и вечером.

Однако сегодня вечером премьер-министр РК Юрий Гоцанюк заявил, что в данный момент в Симферополе нет необходимости введения графика по ограничению подачи воды.

«За прошедшую ночь приток в водохранилища, обеспечивающих столицу республики водными ресурсами, составил 732 тыс кубометров воды, что на 140 тыс больше, чем мы получили за весь прошлый месяц.

По оперативной информации государственного комитета по водным ресурсам РК, на сегодняшний день Симферопольское водохранилище заполнено на 33% от полного проектного объема, Партизанское – на 34%, Аянское водохранилище – на 32%.

Опасения были вызваны тем, что в осенне-зимний период на полуострове выпало недостаточное количество осадков, водохранилища, обеспечивающие Симферополь, наполнены на треть. Именно этим обуславливается повышенная обеспокоенность причастных к этой сфере служб.

Задача администрации города быть максимально готовыми к различным сценариям развития в случае необходимости введения графика подачи воды.

Такая схема есть, но она будет приведена в действие в случае особой необходимости. При этом общественность будет заранее проинформирована.

Правительство же со своей стороны предпринимает все необходимые меры по сокращению возможных утечек воды», – сообщил Гоцанюк.

Отметим, что приток воды в симферопольские водохранилища за минувшую ночь, озвученный Гоцанюком, обеспечивает снабжение крымской столицы в течение 5 дней, что вряд ли кардинальным образом меняет ситуацию. Если воды с самого начала было достаточно, не понятно, зачем симферопольские чиновники объявили столь жесткую схему экономии. Если проблема все же существует, не ясно, почему республиканские чиновники все отменили.

Симферополь, Лиана Макоба

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