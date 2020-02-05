Симферополь ограничат в потреблении воды – запасов почти не осталось

Симферополь рискует к лету остаться без воды – имеющихся запасов хватит максимум на 3 месяца. Об этом сегодня сообщил глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорь Вайль.

Как уже сообщал «Новый День», крымские водохранилища продолжают мелеть. В них осталось менее трети воды: суммарный объем всех водохранилищ по информации на конец января составлял 96,9 млн м³.

Так, в Аянском водохранилище сейчас около 700 тыс м³, что составляет лишь 23% от полной наполняемости. Симферопольское водохранилище содержит 11,7 млн м³ – это треть от общего объема, в Партизанском водохранилище – всего на 11,4 млн м³.

«Мы отстаем порядка на 25-28 млн кубометров воды от запасов, которые были в прошлом году для обеспечения Симферополя. В общем, на сегодняшний день у нас порядка 28 млн кубометров минус 5 млн – это мертвый остаток в водохранилищах, который взять невозможно. Ежесуточное потребление Симферополя – от 140 до 150 тысяч кубометров. Если мы не ожидаем осадков до паводка, который обычно начинается в мае-июне (а в прошлом году вообще только в июле), то у нас запасов где-то на 90-100 дней», – сообщил Вайль. И предложил мэрии сократить потребление воды везде, где это возможно.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.02.20

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