Столица Крыма переходит в режим жесткой экономии воды: мыться можно будет только по выходным, холодную воду будут включать два раза в день.

Как уже сообщал «Новый День», официально запасов влаги в водохранилищах, питающих Симферополь, осталось максимум на 3 месяца. На деле, походе, ситуация гораздо хуже, так как по словам главы города «запасов воды в поверхностных водохранилищах, которые питают Симферополь, не достаточно, чтобы круглосуточно и бесперебойно обеспечивать город».

«Сейчас необходимо максимально рационально использовать имеющиеся водные ресурсы, поэтому, на сегодняшний день, принято решение об отключении горячего водоснабжения, кроме субботы и воскресенья, и переход на график подачи холодной воды утром и вечером, начиная со следующего понедельника, 10 февраля, – заявила Елена Проценко. – Более подробная информация и графики подачи воды будут оперативно размещаться на официальном сайте ГУП РК «Вода Крыма» и администрации Симферополя».

Уточняется, что холодную воду будут включать с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.

«Очень бы хотелось увидеть какой-то развернутый пост (комментарий) про системное решение этой проблемы, – отреагировали крымчане. – Понятно, что ситуация с засушливой осенью – зимой очень легко может повториться, а Украина не снимет водную блокаду еще лет 50. В конце концов, проблемы с энергоснабжением (подводный кабель) и транспортной доступностью (Крымский мост) были решены. Как будет решаться проблема с водой? Планируется ли рыть новые водохранилища? Может быть, опреснение морской воды? Какие-то еще меры, о которых знают специалисты, но не знают обыватели? Пока что ваш пост говорит, скорее: «Давайте затянем пояса, совершим молебен о дожде и пригоним пару шаманов из Якутии». Непонятно, что администрация Симферополя и руководство Крыма планируют делать в долгосрочной перспективе. И планируют ли вообще?»

«Закройте автомойки, – советуют горожане. – Не позволяйте у нас строить аквапарки. Пресная вода – стратегический ресурс для Крыма! Тем более такой воды, как в Симферополе, настолько пригодной для питья, уже не осталось в Крыму. Откуда бы ни была вода в озере на Радищева, ее надо в первую очередь населению, а не аквапарку».

Отметим, что ситуация в Крыму, действительно, сложная: за последние годы выпало осадков в половину меньше нормы. При этом до 70% питьевой воды теряется при транспортировке.

На протяжении 6 лет предлагались различные варианты обеспечения Крыма водой, но все они под различными предлогами были отвергнуты правительством Крыма.

Вот и сейчас представители республиканского руководства не видят в сложившейся ситуации ничего серьезного: «Ситуация с водой у нас не критическая, – цитирует РИА «Новости – Крым» заместителя председателя Госсовета РК Эдипа Гафарова. – В водохранилищах Крыма 127 миллионов кубометров воды, а ежесуточный расход воды – 450 тысяч кубометров. У нас запасов воды хватит надолго».

Зачем в такой благополучной ситуации переводить крымскую столицу на «сухой паек», он не пояснил.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.02.20

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