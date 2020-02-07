Советский район Крыма отказался принимать мусор из Феодосии и Судака

Советский район Крыма отказался принимать на свой полигон ТБО мусор из Феодосии и Судака.

Как уже сообщал «Новый День», собственную свалку в Феодосии закрыли с 1 января 2020 года – полигон действовал почти 50 лет выработал свой ресурс. Мусор начали возить в Советский район, что вызвало негативную реакцию со стороны местных жителей.

«В ходе встречи с главой Республики Крым по вопросу размещения твердых коммунальных отходов на полигоне Советского района, Сергей Аксенов (глава Крыма – прим. РИА «Новый День»), несмотря на существующую серьезную проблему утилизации отходов в Крыму, принял важное решение: твердые коммунальные отходы из Феодосии на полигоне Советского района размещаться не будут», – сообщил сегодня глава Советского района Владимир Трегуб.

Уже сегодня мусор, кроме строительных отходов, из Феодосии и Судака повезли в Белогорский район на Тругеневский полигон – это в 2 раза дальше, чем до свалки в Советском районе (более 60 км от перевалочной базы против 30).

При этом власти Феодосии заявляют, что значительное увеличение транспортного плеча – это издержки регионального оператора по обращению с ТКО, и тарифы на вывоз мусора меняться будут. Однако вряд ли подрядчик, в стоимости услуг которого логистика занимает значительное место, согласится бесплатно преодолевать половину дороги до полигона и обратно – стоимость его услуг при заключении договора рассчитывалась, исходя из других условий работы.

Феодосия, Лиана Макоба

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