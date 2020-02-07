Феодосия рискует утонуть мусоре

Феодосия рискует утонуть в собственном мусоре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 января 2020 в Феодосии закрыли старый полигон ТБО, расположенный за микрорайоном Челнокова. Мусор туда начали свозить еще в 1972 году, и на сегодняшний день территория исчерпала свой ресурс. Плюс ко всему в непосредственной близости от полигона находятся населенные пункты: поселки Виноградное, Пионерское и те же феодосийские «Челноки».

Теперь мусор из Феодосии и Судака вывозят на полигон в Советский район, но перевалка отходов осуществляется по-прежнему в Феодосии – в промзоне по адресу Керченское шоссе – 30.

Вопросы обращения с бытовыми отходами в городе обсуждались накануне с участием представителей республиканской и городской власти.

Выяснилось, что данная перевалка спустя месяц работы уже не справляется с таким количеством мусора, и надо срочно искать новое место. А также стало известно, что полигон в Советском вскоре закроют для приема мусора из Феодосийского округа. И что если этот вопрос не решится в ближайшее время, то Феодосия погрязнет в собственном мусоре», – рассказывают присутствовавшие на встрече горожане.

Если Советский район, действительно, откажется принимать мусор из Феодосии и Судака, то город окажется в безвыходном положении.

Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал появление на полуострове мусороперерабатывающих заводов еще в 2015 году, а в феврале 2016 года заявлялось о готовящейся презентации соответствующего инвестпроекта.

Более того, весной 2017-го премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении на 15 млрд рублей уставного капитала работающего в Крыму Российского национального коммерческого банка (РНКБ).

«Необходимость увеличения капитала РНКБ связана с недостаточностью имеющихся у него средств для финансирования значимых для Крыма проектов», – сообщала тогда пресс-служба правительства РФ, указывая в числе таких проектов мусороперерабатывающие заводы.

Прошло три года, а заводы так и не появились.

«Такое чувство, что администрация живет по принципу «После меня хоть потоп». Печально все это», – комментируют ситуацию в Феодосии крымчане.

«Как обычно в нашей стране. Закрывать полигон за Челноками надо? Надо! Но подготовиться к закрытию «нешмогла». Завод по переработке построить – не смогли. Выбить деньги из федерального бюджета на это – не хватило тямы. Теперь срочно откроют опять полигон. Как по мне, так это просто саботаж и плановые действия. Откроют челноковский полигон снова – скажут, что выхода пока нет. Готовят общественное мнение».

Феодосия, Лиана Макоба

Феодосия. Другие новости 07.02.20

Аналитики назвали регионы РФ с самой дорогой и дешевой водкой. / А Развожаев не видит: в Севастополе «Единая Россия» бесконтрольно обирает ветеранов. / Чудеса маркетинга: в Киеве частный стоматолог отказалась обслуживать русскоязычных клиентов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»