В Симферополе арестован директор МУПа, отвечающего за платные парковки

В Симферополе арестован директор муниципального унитарного предприятия «Гор Транс Сервис» Владимир Смирнов. Напомним, МУП эксплуатирует все симферопольские платные парковки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в столице Крыма только официально действуют 17 платных парковок. На прошлой неделе на этих площадках, а также в офисах предприятия и дома у руководителей и ряда других лиц прошли следственные действия.

Оказалось, что ежедневно «мимо кассы» с предприятия выводились значительные суммы, собираемые с паркующихся автомобилей. Каждый парковщик мог ежедневно класть себе в карман не менее 5 тысяч рублей плюс определенная сумма шла в «черную кассу». Официально проводились незначительные средства: именно поэтому, несмотря на большую востребованность парковок в Симферополе, предприятие все время показывало убытки.

По информации источников агентства в правоохранительных органах, «курировал» работу МУПа Станислав Грецкий – двоюродный брат начальника управления транспорта и связи Симферополя Анастасии Волковой. Грецкий и сам какое-то время руководил этим МУПом – конфликт интересов между родственниками на связанных должностях в мэрии Симферополя никого не волновал.

У Грецкого тоже проводились обыски: найдено значительное количество денег, а также огнестрельное и холодное оружие.

Это первые серьезные уголовные дела и аресты в администрации Елены Проценко, отмечают эксперты.

Напомним, Проценко стала мэром Симферополя в октябре 2019 года. Несмотря на бэкграунд исключительно в сфере услуг и торговли (трудовой путь начинала с продавца стройматериалов, а в мэры перешла с поста директора МУП «Метроград», управляющего рынками, а также занимающегося организацией выносной торговли, ярмарок сельхозяйственной продукции и иных товаров народного потребления), она умудрилась обойти на «конкурсе» матерых чиновников – министра внутренней политики, информации и связи РК Сергея Зырянова и главу Госкомрегистра РК Александра Спиридонова.

Симферопольцы в профессионализм новой градоначальницы почему-то не поверили и пришли к выводу, что теперь в городе будет все контролировать полиция: первым вице-мэром стал Сергей Бажан, в свое время возглавлявший ОБЭП и работавший под руководством Анатолия Проценко – супруга новоявленной градоначальницы в его бытность руководителем милиции Симферополя (в 2017 году Бажан был назначен заместителем министра топлива и энергетики РК, но довольно быстро перешел в ГУП «Крымгазсети», где Анатолий Проценко к тому времени уже занимал пост заместителя директора по экономической безопасности. В администрации Симферополя Бажан курирует сферу экономики и финансов, торговли, бытового обслуживания и рекламы).

Но, похоже, присутствие экс-полицейских во власти не защищает ни городской бюджет от воровства (подтверждением чему является история с МУП «Гор Транс Сервис»), ни саму администрацию от непродуманных решений.

Так, в прошлый понедельник Елена Проценко поторопилась ввести в городе режим жесткой экономии воды, поставив «на уши» не только Симферополь, но и весь Крым. Пришлось вмешаться республиканским властям и срочно все отменить. Очередную рабочую неделю градоначальница тоже решила начать с шоу – именно так горожане расценили еее утренние «покатушки» в общественном транспорте.

«Давайте уже не будем поддерживать все показушные дела власть имущих, а начнем судить по результатам, – пишут симферопольцы, обсуждая выложенные в соцсетях фотографии мэра в переполненном салоне автобуса. – Пиариться они все умеют, а вот реального улучшения в нашей с вами жизни пока не заметно».

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 10.02.20

Участника оффшорных схем СРЗ «Южный Севастополь» признали банкротом. / В Крым вернется тепло. / В Керчи детей – сирот заселили в дом, непригодный для жизни. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»