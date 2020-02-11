Теперь официально: МВД РК подтвердило арест директора МУП «Гор Транс Сервис»

МВД по Республике Крым официально сообщило об аресте директора МУП Симферополя, занимающегося организацией платных парковок.

О задержании директора муниципального унитарного предприятия «Гор Транс Сервис» «Новый День» сообщил 10 февраля: обыски в рамках следственных действий проводились на 17 официальных городских парковках, а также в офисах предприятия и дома у руководителей и ряда других лиц. Сегодня в МВД по РК эту информацию подтвердили:

«В конце января сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Крым выявлен факт присвоения должностными лицами одного из МУП Симферополя вверенного им имущества. В результате противоправных действий должностных лиц в бюджет Симферополя не поступили денежные средства в крупном размере.

Установлено, что злоумышленники, находясь на территории автомобильной парковки, вопреки законным интересам организации, действуя умышленно, с целью незаконного обогащения, получали от граждан денежные средства за услуги данной парковки, однако в кассу и на расчетный счет указанного предприятия их не вносили, присваивая таким образом вверенные им денежные средства.

По материалам оперативников следственным управлением МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК Российской Федерации (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

В рамках уголовно-процессуального законодательства следователем задержаны директор МУП и бригадир отдела парковок и сервисного обслуживания. Руководителю предприятия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении бригадира – в виде запрета на определенные действия», – сообщили в ведомстве.

Напомним, за платные парковки в Симферополе отвечает муниципальное унитарное предприятие «Гор Транс Сервис». С 6 сентября 2019 года им руководит Владимир Смирнов.

Симферополь, Лиана Макоба

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