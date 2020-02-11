Правительство Крыма «сливает» Керченский рыбный порт, прикрываясь санкциями

Керченский рыбный порт готовят к закрытию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера коллективу было объявлено, что предприятие будет ликвидировано из-за отсутствия средств на его содержание. Более 600 сотрудников получили уведомления об увольнении с 1 апреля.

Порт был создан в 1949 году, сначала специализировался на переработке рыбной продукции. С 2014 года начал обслуживать и паромную переправу, в частности – грузоперевозки.

О плачевном состоянии керченских портов заявлялось еще в 2017 году. Объекты, в том числе, и рыбный порт, включены в программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года», но эта часть не выполняется.

Республиканские власти неоднократно обещали проблему решить, тем более что Керченский рыбный порт – не частное предприятие, а подразделение ГУП РК «Морские порты».

В 2018 году даже заговорили о возрождении рыбной отрасли: в ноябре 2018 года в порт начали завозить на переработку свежевыловленную рыбу. Но не случилось…

Вчера на встрече коллектива с представителями крымского правительства, мэрии и ГУП РК «Морские порты рабочие обвинили власти в том, что они не привлекли инвесторов и клиентов, не приняли меры по загрузке порта. Чиновники пытались оправдаться санкциями и страхом крупных инвесторов заходить в Крым.

Однако, отмечает председатель профсоюзной организации рыбного порта Валентина Козловская, желающие инвестировать в порт были: например, компания «ТЭС-Инвест». Но ей отказали. Чиновники заявили, что не хотят сдавать причал «за копейки». Судя, по всему, гораздо выгоднее порт закрыть. Сотрудникам закрываемого предприятия предложено трудоустроиться на заводы «Залив» и имени Войкова, но без сохранения должностей. А большинству из тех, кто решит воспользоваться этим предложением, придется переучиваться.

Но сотрудники порта менять работу не хотят. Они направили обращения президенту России и в Госдуму.

Керчь, Лиана Макоба

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