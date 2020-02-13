В Бахчисарае зреет еще одно уголовное дело в отношении представителей власти

В Бахчисарае зреет еще одно уголовное дело в отношении представителей власти: в городской администрации выявлены серьезные нарушения при распоряжении землей.

Как сообщили РИА «Новый День» в Госкомрегистре РК, в правовых актах, касающихся землепользования, принятых администрацией Бахчисарая в 2014 – 2019 годах обнаружено 74 нарушения. Выявлено 34 случая предоставления земельных участков, не соответствующих предельно допустимым размерам. Так, минимальная площадь земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в Бахчисарае составляет 400 квадратных метров, однако зафиксированы случаи, когда площадь выделенной земли была существенно меньше, например, 256 «квадратов».

Кроме того, зафиксированы факты несоблюдения сотрудниками администрации сроков рассмотрения заявлений граждан и юридических лиц, превышения полномочий по распоряжению землей, нарушения порядка перевода участков из одной категории в другую.

Материалы проверки направлены в республиканскую прокуратуру.

Напомним, в конце января был арестован директор МУП «Бахчисарайское торгово-производственное предприятие», депутат Бахчисарайского горсовета от партии «Единая Россия» Игорь Голиков.

Установлено, что директор МУП, будучи председателем комиссии по проведению конкурсов на право заключения договора аренды и договоров безвозмездного пользования в отношении муниципального имущества, потребовал у доверенного лица предпринимателя взятку, пообещав, что бизнесмен выиграет аукцион и получит выгодный договор аренды.

Симферополь, Лиана Макоба

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