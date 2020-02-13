Смертоносное море: за неделю на ЮБК погибли семь дельфинов

За последнюю неделю на Южном берегу выбросились их моря семь дельфинов-белобочек: четыре в районе Севастополя, еще три – в Ялте.

Как сообщили РИА «Новый День» в Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море», никто из погибших дельфинов не был истощен. И именно в этих двух районах вот уже неделю работают более 14 рыболовных траулеров, ведущих лов анчоуса. Обследовав труп одного из погибших – детеныша белобочки, специалисты обнаружили прижизненные повреждения на роструме – продавленные следы от сетей с подкожными кровоизлияниями, а патологические изменения (очаги ателектаза, газовая эмболия и др.) указывали на то, что финальной причиной гибели могла стать асфиксия.

Скорее всего, малыш хотел полакомиться анчоусами, выпадающими из сетного мешка, и, в конце концов, сам попал в смертельную ловушку.

«Среда, которую наш вид создал для дельфинов, – это военные действия, и она не щадит даже маленьких. Не нужно идти далеко, чтобы увидеть несправедливость по отношению к дельфинам, потому что она существует прямо под нашей с вами дверью, не только в далеких странах», – комментируют ситуацию активисты «Безмятежного моря».

Напомним, в минувшем году в Крыму официально зафиксирована гибель 500 морских животных.

Севастополь – Ялта, Лиана Макоба

Севастополь – Ялта. Другие новости 13.02.20

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