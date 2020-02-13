Передел рынка: в Крыму начали «зачищать» информполе

Гендиректор государственной телерадиокомпании «Крым» Дмитрий Штейн заявил об отставке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне стало известно об увольнении директора крымско-татарского телеканала «Миллет» Эрвина Мусаева.

Напомним, 10 дней назад в РК был назначен новый министр внутренней политики, информации и связи: этот пост занял врио главы администрации Саки Михаил Афанасьев. По мнению наблюдателей, смена министров и увольнение руководителей СМИ связаны напрямую: Афанасьев считается креатурой спикера Госсовета РК Владимира Константинова, о планах которого установить контроль за информационными ресурсами в республике заговорили сразу же после сентябрьских выборов. И в этом плане отставки Штейна и Мусаева выглядят вполне закономерно.

Однако инсайдеры утверждают, что «зачистка» информполя – это лишь начальный этап многоходовой комбинации. Якобы, вторым этапом станет активное «невмешательство» окружения Константинова в ход подготовки в РК референдума по конституции, результатом чего должно стать невыполнение плана по явке, что неминуемо должно отразиться на положении главы РК Сергея Аксенова.

Оживленно обсуждаемый в кулуарах исход комбинации озвучил telegram-канал «Дионис Турруарович Апостолаки», комментируя очередное громкое заявление спикера: «В окружении Владимира Константинова ждут ухода с поста Крыма Сергея Аксенова по итогам референдума по Конституции, и не хотели бы приезда в регион варяга.

Главный претендент на пост главы Крыма для окружения Константинова – сам спикер Госсовета. Отсюда и пиар, бессмысленный и беспощадный».

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 13.02.20

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