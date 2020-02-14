СК России обратился в Канаду с просьбой помочь в расследовании массового убийства детей в Ейске

Следственный комитет России обратился в компетентные органы Канады с просьбой помочь в расследовании массового убийства детей в Ейске.

Как уже сообщал «Новый День», тела 214 убитых детей были обнаружены после освобождения Краснодарского края от немецко-фашистской оккупации в 1943 году в районе Широчанского хутора. В ходе расследования выяснилось, что в 1941 году из Крыма в Ейск были эвакуированы воспитанники Симферопольского детского дома.

После того, как Краснодарский край был оккупирован, фашисты организовали карательные операции, отправив в регион зондеркоманду СС-10 «а», возглавляемую доктором Куртом Кристманом и имевшую на вооружении мобильные газовые камеры. В ходе одной из подобных операций 9 и 10 октября 1942 года было совершено массовое убийство воспитанников детского дома Ейска.

В октябре были обнародованы документы об этом преступлении, в том числе список погибших детей: русские, украинцы, армяне, грузины, чехи, татары, евреи и даже немцы.

В 1940-х и 1960-х годах ряд переводчиков и иных участников зондеркоманды СС-10 «а» были задержаны и осуждены, дав признательные показания о своей карательной активности и деятельности всего подразделения в целом. Однако один из них – Гельмут Оберлендер, скрывшись от органов предварительного следствия сразу же после капитуляции Германии, смог избежать уголовной ответственности.

Не так давно его обнаружили в Северной Америке, и в декабре 2019 года Верховный суд Канады, установив его причастность к геноциду детей, лишил Оберлендера гражданства.

«В рамках расследования уголовного дела о геноциде в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома Главное следственное управление СК России направило запрос о правовой помощи в компетентные органы Канады с просьбой предоставить материалы уголовных дел и иных судебных процессов в отношении Гельмута Оберлендера, проверяемого на причастность к этому преступлению, – сообщили в СК РФ. – В настоящее время СК России, основываясь на нормах международного права и национального законодательства, устанавливает все обстоятельства участия Оберлендера в составе зондеркоманды, поскольку в соответствии с Уставом Международного Военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности – преступления без срока давности».

Москва, Игорь Юров

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