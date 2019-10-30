СКР возбудил дело о геноциде в Ейске

Сотрудники главного следственного управления СКР на основе рассекреченных ФСБ архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома возбудили уголовное дело по статье «геноцид» (ст.357 УК РФ), сообщили в пресс-службе СК.

Из архивных данных следует, что для проведения карательных операций по уничтожению советских граждан на территории Краснодарского края в период 1942-1943 годов была направлена зондеркоманда СС-10 «а». Ее возглавлял доктор Курт Кристман. В распоряжении группы имелись мобильные газовые камеры.

Установлено, что в ходе этих карательных операций 9 и 10 октября 1942 года члены зондеркоманды СС-10 «а» с участием начальника Гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача Гестапо Штрауха, применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома Ейска.

Фото: СКР

Тела 214 убитых детей были обнаружены после освобождения Краснодарского края от немецко-фашистской оккупации в 1943 году в районе Широчанского хутора. Часть военнослужащих, в том числе и Курт Кристман, за совершение этих преступлений были осуждены. Однако Бедедекер, Кандлер, Штрауха и иные неустановленные лица, в том числе военнослужащие зондеркоманды СС-10 «а», так и не понесли наказание.

Фото: СКР

«СК России, основываясь на нормах международного права и национального законодательства, имеет все основания для производства расследования действий указанных лиц, поскольку в соответствии с Уставом Международного Военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности, и такие преступления не имеют срока давности. Ни один факт преступных действий, основанных на идеях расового превосходства, нацизма, пусть и по прошествии продолжительного времени, не должен остаться незамеченным и безнаказанным», – заявили в СКР.

Фото: СКР

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