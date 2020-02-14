Следователи не нашли, чем компенсировать 657 млн рублей, не дошедших до крымских погранзастав

Суд продлил меру пресечения бывшему первому замначальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрию Сулину до мая 2020 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Юрий Сулин был задержан сотрудниками управления собственной безопасности ФСБ, а затем обвинен в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». По версии следствия, именно по распоряжению генерал-майора 657 млн рублей, выделенных из бюджета в рамках федеральной целевой программы «Государственная граница РФ 2012-2020» на строительство погранзастав в Крыму, на строительства жилья для пограничников.

На эти цели средства тоже выделялись, но были украдены – сейчас по этому факту ведется другое расследование. А на выделенные для строительство погранзастав деньги были построены жилые комплексы в Севастополе, Армянске и Джанкое.

ГВСУ СКР пыталось принять меры для погашения причиненного ущерба, но из имущества у генерала оказался только внедорожник Lexus, приобретенный еще до начала событий, вылившихся в уголовное дело.

Первоначально Сулина по ходатайству следствия отправили в СИЗО, так как управление собственной безопасности ФСБ сообщило, что Сулин пытался получить визу для выезда за границу. Очевидно, речь шла о Великобритании, которая, как сказано в деле, «не осуществляет выдачу в РФ лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», предполагает «Коммерсант».

Через некоторое время, по ходатайству адвокатов, генерала отправили под домашний арест. Правда, защита просила меру пресечения в виде «запрета определенных действий», ссылаясь на то, что генерал хочет найти работу, чтобы содержать свою семью, но в этом было отказано.

Защита продолжает настаивать на том, что в действиях генерала не было состава преступления.

Москва, Игорь Юров

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