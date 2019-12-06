ФСБ лишилась двух пограничных застав из-за хищений

СКР расследует исчезновение нескольких сотен миллионов рублей, которые предназначались для возведения различных объектов, в том числе пограничных переходов, застав и постов. Начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрия Сулина обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, Сулин не проконтролировал исполнение целого ряда контрактов, заключенных спецслужбой на строительство различных объектов, в том числе в рамках реализации федеральной целевой программы (ФЦП) «Государственная граница Российской Федерации (2012-2020 годы)». Ущерб от его действий оценивается как минимум в стоимость двух застав, передает «Коммерсант».

УКС выплатило коммерческим структурам 657,989 млн рублей за работы, которые не были до конца выполнены. Средняя стоимость одной заставы, построенной в рамках ФЦП, составляет около 300 млн рублей.

Юрий Сулин был задержан сотрудниками управления собственной безопасности ФСБ, а затем обвинен в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Сам чиновник своей вины не признает и хочет записаться на личный прием к директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Юрию Чайке и председателю СКР Александру Бастрыкину, которым собирается представить доказательства своей невиновности.

Москва, Служба информации РИА «Новый День

Москва. Другие новости 06.12.19

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