Звездные войны: в Крыму уничтожают обсерваторию ради бизнес-интересов спикера Госсовета

Работа Крымской обсерватории может быть парализована: рядом с ней собираются застроить 24 гектара, и засветка от новых жилых районов поставит крест на исследованиях. Застраивать территорию будет компания «Консоль», принадлежащая семье спикера Госсовета РК Владимира Константинова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение об образовании Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) было принято 30 июня 1945 года.

В 1947 году в 25 км от Симферополя и 12 км от Бахчисарая началось строительство обсерватории, рядом начали возводить поселок для сотрудников, получивший название Научный. В 1950 году начал работать первый телескоп. Сегодня Крымская астрофизическая обсерватория в Научном – одна из трех крупных обсерваторий РАН, расположенных в европейской части России.

Осенью 2019 года о Научном заговорил весь мир: астроном Геннадий Борисов впервые за всю историю зафиксированных наблюдений открыл межзвездную комету, прилетевшую в Солнечную систему из других звездных систем. Через пару месяцев тот же Борисов обнаружил в Солнечной системе новую комету. А всего крымский астроном открыл 9 звездных объектов.

Частная обсерватория Борисова, состоящая из самодельных телескопов, с помощью которых он и сделал свои открытия, расположена как раз в поселке Научный.

Новели вероятность, что астроном-любитель и работающие рядом с ним специалисты больше не преподнесут миру ни одной научной сенсации. Из-за бизнес-амбиций другого обитателя Научного.

Спикер Госсовета РК Владимир Константинов вырос в Научном – его отец преподавал в местной школе физкультуру. Он и сейчас живет в поселке, активно занимается благоустройством и даже построил напротив своего дома мемориал в память о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны. Правда, памятник вызвал у старожилов недоумение, ведь поселок начали строить только в 1947 году. Но это мелочи по сравнению с грандиозными планами второго лица Крыма.

Вообще-то, строить в Научном крупные объекты без согласования с президиумом академии наук запрещено: еще в 1945 году предполагалось, что вокруг обсерватории будет установлена трехкилометровая светозащитная зона . Но ее границы так и не были определены. Поэтому территорию начали застраивать.

Еще рубеже 90-х в Научном были заложены два жилых пятиэтажных дома для ученых. Но достроить их своими силами обсерватория не смогла. в 2007 году директор КрАО Алла Ростопчина-Шаховская подписала с «Консолью» договор подряда, по которому обсерватории полагалось 15% готовых площадей, пишет proekt.media. Достроив пятиэтажки, инвестор задумал курортный комплекс: девять многоквартирных домов, четыре таунхауса, пять коттеджей, спортплощадки, крытый теннисный корт, пункт проката спортинвентаря, гостиница на 20 номеров с рестораном и СПА-центром . И все это – в центре светозащитной зоны, в 250 метрах от работающих телескопов.

Астрономы всполошились: засветка от новых зданий, пылевое и тепловое загрязнение повредила бы работе всех 26 телескопов обсерватории, девять из которых были признаны национальным достоянием Украины. В течение 3 лет ученые митинговали на стройплощадке, писали письма властям и в авторитетные научные организации. В итоге за обсерваторию вступилась Украинская астрономическая ассоциация, и «Консоли» разрешили построить только два дома средней этажности.

Но сразу же после присоединения полуострова к России вновь началась бурная стройка: уже в 2015 году «Консоль» возвела пятиэтажку нового жилого комплекса «Лесной».

При этом, земля под обсерваторией юридически ей не принадлежит: с ноября 2016 года участок площадью 86,8 гектара передан в федеральную собственность, но границы его до сих пор не определены. С ответственным за имущество научных организаций ФАНО стройка, как оказалось, согласована не была.

Факт, что директор обсерватории, не имея прав на участок, в 2017 году получила разрешение на строительство многоэтажки, заинтересовал прокуратуру. В ходе проверки выяснилось: документы, поданные в Гостройнадзор, содержат «признаки подложности»: , Бахчисарайская администрация разрешила строить дома не выше восьми этажей, но на экземпляре градостроительного плана, поданном в госстройнадзор Крыма от имени обсерватории, указана многоэтажная высотная застройка. Сейчас прокуратура судится с чиновниками, которые выдали застройщику эти документы.

Тем временем, весной 2019 рядом с пятиэтажкой начали возводить гигантский остов десятиэтажного строения. По документам это жилой дом, но местные жители и строители считают, что это будет частная гостиница.

При этом, «Консоль» – не единственная компания, пытающаяся застроить окрестности обсерватории. Буквально в километре от поселка, на горе Сель-Бухра, частные инвесторы выкупили четыре участка площадью 24 гектара. Владеют ими физлица, которых в Крыму представляет глава бахчисарайского отделения «Боевого братства» Павел Врублевский и член организации Владимир Бабин .

Осенью 2017 года на участках снесли все деревья, затем на гору провели водопровод, а весной прошлого года начались работы по укреплению лесной дороги. Вереницы КАМАЗов с эмблемой субподрядчика трассы «Таврида», компании «Камдорстрой», везли в лес материалы для строительства дороги. Работы велись ночью, машины поднимали в воздух клубы пыли, а фары создавали засветку, мешая телескопам вести наблюдения.

Что именно строится в горах, до сих пор непонятно: год назад Врублевский озвучивал сразу три версии: реабилитационный центр, персиковый сад, дачный поселок воинов-афганцев, а теперь от комментариев отказывается.

Осенью в Бахчисарае прошли публичные слушания еще по одному участку близ обсерватории. Елена Цеханская, владелица сельхозугодий, расположенных в километре от телескопов, хотела построить на склоне коттеджный поселок, на слушаниях ее тоже представляли «боевые братья» Врублевский и Бабин.

Но астрономы всех трех обсерваторий Научного солидарно выступили против, руководство МГУ и РАН направили в адрес крымских властей письма с просьбой не согласовывать строительство. В итоге проект коттеджного поселка чиновники не утвердили, но Врублевский обещает это решение оспорить.

Скоро любому потенциальному застройщику будет проще получать согласование на строительство, отмечает proekt.media: Росимущество требует, чтобы научные учреждения избавились от непрофильных активов – например, земли и зданий, не используемых непосредственно для нужд науки.

Сейчас КрАО проводит кадастровые работы по разделению большого участка обсерватории. За учреждением останется только земля под телескопами, основным и обслуживающими зданиями, а остальная территория перейдет под управление администрации Бахчисарая. Когда земли Научного официально передадут в собственность муниципалитета, застроить обсерваторию будет проще, ведь никаких согласований с астрономами больше не потребуется. В принятом в октябре 2018 года генплане Бахчисарая значительная часть территории Научного отнесена к общественно-деловой застройке.

Спасти ситуацию могло бы официальное установление охранной зоны вокруг обсерватории. С таким предложением в конце 2019 года выступило Министерство высшего образования и науки. Проект постановления об охранных зонах обсерваторий, разработанный российским правительством, уже прошел общественное обсуждение, но пока не подписан. Однако в этом документе указаны лишь максимальные границы охранных зон, минимума нет: в теории если руководство обсерватории не захочет противостоять застройке, она точно так же продолжится.

И тогда КрАО ждет судьба Пулковской обсерватории. Крупнейшая в европейской России Главная астрономическая обсерватория (ГАО) прекращает астрономические исследования: в 2014 году власти Санкт-Петербурга утвердили проект планировки территории микрорайона «Планетоград» на 100 тысяч жителей прямо в защитной парковой зоне обсерватории.

В результате в июне 2018 года президиум РАН посчитал, что астрономические наблюдения вблизи семимиллионного Санкт-Петербурга бессмысленны.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 14.02.20

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