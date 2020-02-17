До чего дошел прогресс: в Симферополе место прорыва теплотрассы забили деревяшкой (ФОТО)

В Симферополе коммунальщики при ликвидации аварий на сетях предпочитают использовать дедовские методы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшие выходные, чтобы не оставлять жильцов 72 квартир дома на проспекте Победы без горячей воды и теплоснабжения до понедельника, аварийная бригада забила место прорыва чопиком.

«К слову, в таком состоянии по самым скромным оценкам, в Симферополе находится не менее 60% трасс тепло- и водоснабжения, – комментирует ситуацию «МК – Крым». – Но при дефиците воды лучше повторно переасфальтировать центральные улицы и заменить новые остановки на более новые...».

Напомним, на прошлой неделе жители Симферополя провели без отопления трое суток. В зону отключения попала большая территория в окрестностях улиц Белы Куна и Ковальной: по официальным данным – от гаражных кооперативов №18 и №20 до проспекта Победы, включая несколько детских садов и школ.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.02.20

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