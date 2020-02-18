Отельеры Крыма грозят срывом туристического сезона

Туристический сезон 2020 года в Крыму может быть сорван. Об этом заявили сегодня представители Ассоциации малых отелей Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», с 1 октября 2019 года вступили в силу поправки в Жилищный кодекс о запрете хостелов и гостиниц в жилых помещениях. При этом 95% небольших гостиниц и гостевых домов оформлены именно как жилые объекты. И теперь их владельцы не понимают, как работать в новых условиях.

«У нас под угрозой срыва находится сезон – 2020, – заявила соучредитель Ассоциация малых отелей Крыма Елена Можаровская. – Люди не понимают, как работать в правовом поле. Всё законотворчество, которое происходило, вывело нас куда-то не туда. Они сорвут сезон. Они запустили поезда, но если пойдут проверки, если мы поймем, что пошел террор, то все перейдут на доход зимнего варианта».

По подсчетам министерства курортов и туризма РК, налоговые поступления могут сократиться более чем на 500 млн рублей. И это при том, что не менее половины мест размещения в Крыму и так работают нелегально.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.02.20

Начальник украинского генштаба: армия ЛДНР не способна наступать. / В Керчи возбуждено еще одно уголовное дело по факту обеспечения квартирами сирот. / Госкино Украины запретило к показу фильм с участием Зеленского. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»